Đua xe trái phép: Ngoài phạt tiền, tịch thu phương tiện..., có thể xử lý hình sự

Chẳng hạn trong đêm 30.4, Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã phối hợp cùng các phòng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động... triển khai nghiệp vụ để ngăn chặn vụ đua xe trái phép tại ngã ba Mỹ Xuân A1 - QL5, được các “quái xế” gọi là buổi “gala” đua xe nhằm “ôn lại kỷ niệm xưa” giữa các anh em khắp nơi với dàn “xế độ” thuộc dạng khủng. Tại buổi trấn áp này, công an tạm giữ hơn 10 “xế độ”; nhiều “quái xế” cũng được mời về trụ sở công an làm việc.