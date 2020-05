Nổ súng ngăn chặn “gala” đua xe trái phép

“Gala” đua xe “ôn lại kỷ niệm xưa”

Một tuần trước, T., một " quái xế " ở khu vực giáp ranh TX.Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu) và H.Long Thành (Đồng Nai), cho biết ngày 30.4 sẽ có một buổi “gala” đua xe lớn tại ngã ba Mỹ Xuân A1 - QL51 nhằm “ôn lại kỷ niệm xưa” giữa các anh em khắp nơi với dàn “xế độ” thuộc dạng khủng. Thời gian khoảng 4 giờ 30 ngày 30.4.

Tập dượt trước buổi “gala” Trước đó, từ 25 - 29.4, để chuẩn bị cho “gala” đua xe, các “quái xế” đã tổ chức hàng loạt cuộc đua xe “tập dượt” trước tại nhiều nơi ở địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Số lượng người tham gia và tụ tập cổ vũ mỗi lần đua lên tới cả trăm người. Công an các huyện, TP trên địa bàn tỉnh này đã lập biên bản, tạm giữ hàng trăm “xế độ”. Riêng tại TP.Vũng Tàu, một lãnh đạo Đội CSGT Công an TP cho biết trước ngày 30.4, lực lượng đã ra quân ngăn chặn tình trạng tụ tập cổ vũ đua xe, đua xe trái phép, qua đó lập biên bản tạm giữ gần 200 xe máy về các lỗi: thay đổi pô xe, bốc đầu, lạng lách đánh võng... Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trước buổi “gala” khoảng hơn 10 phút, ngay ngã ba Mỹ Xuân A1 - QL51 chỉ lác đác vài hàng quán dọc đường mở cửa. Một ô tô tải loại nhỏ kín thùng mang biển số Đồng Nai hướng từ H.Long Thành đến đường Mỹ Xuân A1, rẽ phải chạy vào đậu sau một công ty trong khu công nghiệp. Lúc này, T. báo hiệu: “Trong thùng xe toàn chứa “cọp” (xe đua - PV) không đó”. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trước buổi “gala” khoảng hơn 10 phút, ngay ngã ba Mỹ Xuân A1 - QL51 chỉ lác đác vài hàng quán dọc đường mở cửa. Một ô tô tải loại nhỏ kín thùng mang biển số Đồng Nai hướng từ H.Long Thành đến đường Mỹ Xuân A1, rẽ phải chạy vào đậu sau một công ty trong khu công nghiệp. Lúc này, T. báo hiệu: “Trong thùng xe toàn chứa “cọp” (xe đua - PV) không đó”.

Đúng 5 phút sau, 3 thanh niên trên xe nhanh chóng mở thùng, đưa 3 “cọp” xuống rồi lần lượt nổ máy chạy ngược ra hướng QL51. Cùng thời điểm, hàng trăm“quái xế” ở Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, TP.HCM, Bình Dương, Lâm Đồng… từ các ngõ hẻm tủa ra QL51 nẹt pô inh ỏi. Các “quái xế” xếp đội hình và lần lượt bắt cặp nẹt pô, bốc đầu đua tốc độ

Hàng trăm “quái xế” đua xe trái phép trên QL51 rạng sáng 30.4 ảnh: chụp màn hình

Trấn áp “quái xế”

Trước khi “gala” đua xe trái phép nói trên diễn ra, Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã nắm được tình hình do người dân cung cấp. Ngay trong đêm, Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã phối hợp cùng các phòng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động... triển khai nghiệp vụ để ngăn chặn vụ đua xe trái phép. Lúc này, nhiều ô tô tải của lực lượng đứng đậu tại một cây xăng cách vị trí “đường đua” hơn 500 m, sẵn sàng ra chặn giữa QL51, ngăn không cho các “quái xế” bỏ chạy.

Các xe tải được đưa ra giữa QL51 để ngăn các “quái xế” bỏ chạy