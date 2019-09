Đua xe náo loạn đường biển Lộc An, thu giữ 3 'xế độ' và một ô tô

Đưa “xế độ” đến “trường đua” bằng ô tô

Khoảng 1 giờ ngày 18.9, trên đường ven biển Lộc An (xã Lộc An, H.Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu), hàng trăm thanh thiếu niên ở các tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu... tụ tập cổ vũ đua xe trái phép.

Các "quái xế" bắt cặp nhau đua xe Ảnh: Nguyễn Long

Các xe đua được các “quái xế” chở bằng ô tô Innova, ô tô bán tải... từ các tỉnh khác đến tập kết trước giờ đua xe khoảng 5 phút.

Đúng 1 giờ, hàng chục “quái xế” cưỡi lên các “xế độ” đã được thay đổi kết cấu, hình dạng, đôn zên, xoáy nòng... liên tục biểu diễn bốc đầu, đua tốc độ.

Hai "xế độ" tham gia đua xe trên đường ven biển Lộc An Ảnh: Nguyễn Long

Tiếng pô xe gầm rú điên loạn. Từng đợt từ 2 - 3 “xế đội” được các “quái xế” cưỡi bạt mạng. Những cú bốc đầu kéo dài hàng chục mét. Những lần các “quái xế” xuất phát, các bánh xe ma sát với mặt đường nhựa bốc khói lên khét lẹt.

Gần 15 phút đua tốc độ, các “quái xế” phát hiện có lực lượng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xuất hiện liền bỏ chạy tán loạn. Lực lượng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp với các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động đã bắt giữ một “xế độ”, còn người điều khiển thì quăng xe bỏ chạy.

“Xế độ” này đã được thay đổi đặc tính xe, không có biển kiểm soát.

Tiếp đó, lực lượng làm nhiệm vụ đã kiểm tra và đưa về trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu một ô tô loại 7 chỗ ngồi, bên trong có tổng cộng 9 người.

Lái xe và những người trong ô tô này cho hay đã tự thuê ô tô đi từ Bình Thuận đến Lộc An để xem đua xe, khi nghe có công an nên bỏ chạy thì bị bắt giữ.

Bỏ “xế độ” lại hiện trường thoát thân

Rạng sáng 18.9, nhận được tin báo có đua xe trái phép trên đường ven biển Lộc An, các “quái xế” chạy về hướng xã Phước Hội (H.Đất Đỏ), lực lượng Công an xã Phước Hội đã tổ chức tuần tra, truy bắt.

Một xe đua bị Công an xã Phước Hội bắt giữ Ảnh: Nguyễn Long

Khoảng 2 giờ cùng ngày, tổ tuần tra Công an xã Phước Hội phát hiện một thanh niên đang cầm một chai nhựa chứa xăng đang đi bộ trên đường ven biển nên yêu cầu dừng kiểm tra. Thấy lực lượng công an, nam thanh niên này bỏ chạy vào một đường nhựa nhỏ.

Truy đuổi theo người này, lực lượng Công an xã Phước Hội phát hiện có 5 thanh niên khác đang đưa hai “xế độ” tham gia đua xe trên đường ven biển Lộc An trước đó để lên ô tô Innova BS 51F - 646.69 rời khỏi hiện trường.

Ô tô này dùng để vận chuyển "xế độ" đến "trường đua" Ảnh: Nguyễn Long

Phát hiện lực lượng Công an xã Phước Hội, nhóm này đã bỏ các phương tiện lại rồi nhanh chóng chạy bộ, thoát khỏi hiện trường.

Công an xã Phước Hội thu giữ 2 "xế độ" Ảnh: Nguyễn Long

Công an xã Phước Hội đã tạm giữ ô tô Innova BS 51F – 646.69 và hai “xế độ” không có biển kiểm soát. Hai xe này đã được thay đổi hình dạng, kết cấu. Có một “xế độ” chỉ còn trơ khung sắt.

Ngày 18.9, Công an xã Phước Hội đã bàn giao ô tô Innova và hai “xế độ” này cho Công an H.Đất Đỏ xử lý theo thẩm quyền. Sau đó, Công an H.Đất Đỏ đã bàn giao các phương tiện cho Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử lý.

Dưới đây là hình ảnh 2 "xế độ" bị Công an xã Phước Hội thu giữ: