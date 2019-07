Phạt 15 triệu đồng 2 tài xế xe khách rượt đuổi, đánh võng trên đường

Chiều 2.7, thượng tá Lâm Văn Long, Trưởng phòng Tham mưu, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Bình Phước, cho biết Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định xử phạt hành chính tổng số tiền 15 triệu đồng đối với 2 tài xế xe khách có hành vi lạng lách , đánh võng, rượt đuổi nhau, đồng thời tước giấy phép lái xe 3 tháng đối với 2 tài xế này.

Theo phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước, sau khi tiếp nhận thông tin về việc xe khách BS 48K - 0134 lạng lách, đánh võng cùng với xe khách BS 47B - 009.29 trên đường ĐT.741 (đoạn thuộc P.Tân Xuân, TP.Đồng Xoài, Bình Phước), ngày 26.6, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã có văn bản đề nghị kiểm tra, xác minh xử lý trật tự an toàn giao thông đối với 2 xe khách nói trên vì đã có hành vi vi phạm an toàn giao thông, gây bức xúc dư luận.

2 xe rượt đuổi nhau được camera hành trình của một xe khác ghi lại

Ngay sau đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông tra cứu và xác minh xe BS 48K - 0134 do tài xế Bùi Nhật Hưng (34 tuổi, ngụ H.Phú Giáo, Bình Dương) điều khiển, còn xe BS 47B - 009.29 do tài xế Hồ Sáu (43 tuổi, ngụ TP.Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk) điều khiển.

Hai tài xế đều tự nhận đây là hành vi nguy hiểm cho hành khách và người tham gia giao thông, đồng thời cam kết sẽ không tái phạm. Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phướ xử phạt mỗi tài xế 7,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng đối với 2 tài xế Bùi Nhật Hưng và Hồ Sáu, đồng thời tạm giữ 2 phương tiện 7 ngày. Cả hai tài xế đều thừa nhận đã điều khiển 2 phương tiện lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm cho người đi đường trong clip xuất hiện trên mạng xã hội. Nguyên nhân ban đầu được cho là do tranh giành khách nên 2 xe đã lạng lách, rượt đuổi nhau.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh 2 xe khách nói trên rượt đuổi nhau, không ngừng lạng lách, đánh võng, tạt đầu nhau trên một đoạn đường dài. Xe khách BS 48K - 0134 chạy lạng lách để vượt lên thì xe khách BS 47B - 009.29 cũng lạng lách theo để cản lại. Điều đáng nói, vào thời điểm này, trên 2 xe có rất nhiều hành khách nhưng 2 tài xế vẫn bất chấp và liên tục rượt đuổi nhau một quãng đường dài.