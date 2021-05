An Giang: Nhậu say té xe bất tỉnh, 2 người tung tin giả bị đánh

Sáng 4.5, Công an H.Châu Thành (An Giang) cho biết đơn vị vừa xác minh, làm rõ nhanh vụ 2 người tung tin giả bị một nhóm thanh niên có hung khí chặn đường đánh trọng thương trong đêm, gây hoang mang dư luận địa phương.

Lê Minh Vương thừa nhận với công an tung tin giả bị nhóm thanh niên dùng hung khí đánh bị thương nhưng thực tế Vương bị té xe và bị thương Ảnh: Công an cung cấp

Theo thông tin của Công an H.Châu Thành, sáng 30.4, ông Phan Văn Quá (42 tuổi, trú xã Vĩnh An, H.Châu Thành) đến Công an xã Vĩnh An và Công an H.Châu Thành trình báo, khoảng 1 giờ cùng ngày, Lê Minh Vương (29 tuổi) điều khiển xe máy BS 67K7 - 5477 chở Phan Văn Hiếu (40 tuổi, em ruột ông Quá) đến khu vực đường nông thôn thuộc ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên lạ mặt cầm theo hung khí từ trong bụi cây lao ra tấn công, khiến Hiếu bị thương nặng ở vùng đầu, tay. Sau khi tấn công, cả nhóm thanh niên lạ mặt lên xe rời khỏi hiện trường.