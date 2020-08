An Giang: Phát hiện 19 nam, nữ đang 'phê ma túy' ở quán Karaoke Gold Star

Trước đó, khoảng 23 giờ 30 phút, ngày 10.8, các chiến sĩ của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang kiểm tra đột xuất quán Karaoke Gold Star, phát hiện tại hai phòng số: 8 và số 9 có 15 khách (trú tại An Giang, Kiên Giang và Đồng Tháp) có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy

Ảnh do công an cung cấp

Tiến hành kiểm tra quán, công thu giữ 3 bọc ni lông chứa ma túy, cùng nhiều tang vật liên quan. Công an cũng phát hiện ma túy được cất giấu trong phòng ở của quản lý quán karaoke nói trên.

Tại cơ quan công an, bước đầu nhiều "dân chơi" đã thừa nhận việc đang sử dụng ma túy thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang . Hiện vụ việc được các lực lượng Công an tỉnh An Giang phối hợp điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định.