Quảng Trị: Phát hiện 'động lắc' trong bar Nonstop

Vào lúc 0 giờ 30 ngày 23.7, Công an TP. Đông Hà kiểm tra hành chính đột xuất bar Nonstop Club (số 60 Bùi Thị Xuân, Khu phố 4, Phường 2, TP.Đông Hà) thì phát hiện có 104 nam, nữ thanh niên đang tụ tập. Kết quả kiểm tra nhanh có 43 người cho kết aua3 dương tính với các chất ma túy , trong đó có 36 nam, 7 nữ, đặc biệt có 1 cô gái chỉ mới 16 tuổi.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ bar Nonstop không xuất trình được các loại hóa đơn, chứng từ về nguồn gốc các mặt hàng đang kinh doanh.

Bên trong bar Nonstop tại thời điểm bị kiểm tra ẢNH: CÔNG AN QUẢNG TRỊ

Được biết, bar Nonstop là một địa điểm phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn, nhiều lần xảy ra các vụ việc gây mất an ninh trật tự tại đây. Hiện vụ việc đang được Công an TP.Đông Hà tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các trường hợp có liên quan theo quy định của pháp luật.