Đột kích quán bar ở Đà Lạt, phát hiện 92 người dương tính với ma túy

Đại tá Đinh Xuân Huy, Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, trực tiếp chỉ huy cuộc đột kích, cho biết: “Ngay trong đêm 14.2 đến rạng sáng 15.2, các lực lượng công an đã đưa tổng cộng 311 người về trụ sở công an tỉnh để tiếp tục làm việc. Qua kiểm tra nhanh, có 92 người dương tính với ma túy , trong đó có 5 nhân viên của quán bar Rain”.