TP.HCM: Đột kích quán bar ở Q.5, phát hiện hàng chục 'dân chơi' ma túy

Ngày 15.9, Công an Q.5 (TP.HCM) vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành kiểm tra một quán bar trên địa bàn, phát hiện hàng chục "dân chơi" dương tính với ma túy.

Theo đó, rạng sáng cùng ngày (15.9), hàng chục trinh sát thuộc Công an Q.5 (TP.HCM) bất ngờ ập vào kiểm tra quán Bar 386 trên đường Hùng Vương (P.9, Q.5).

Thấy lực lượng chức năng, hàng chục khách tại quán bar nháo nhào bỏ chạy, nhưng bất thành. Tại đây, công an thu giữ nhiều viên nén màu hồng nghi là thuốc lắc mà các "dân chơi "vứt xuống bàn, ghế.

Phát hiện 35 "dân chơi" dương tính với ma túy Ảnh: C.T.V

Tại 3 bàn VIP, công an còn tìm thấy 3 gói ni lông chứa ma túy. Tại một bàn VIP, công an cũng phát hiện Nguyễn Thị Ngọc Nhẫn (45 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức) cất giấu viên nén nghi là thuốc lắc. Qua làm việc, công an đưa 85 người về trụ sở công an làm việc.

Kiểm tra nhanh, phát hiện có 35 người (10 nữ, 25 nam) dương tính với ma túy. Hiện lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Công an cũng lập biên bản xử lý cơ sở này với nhiều lỗi vi phạm như: thiếu trách nhiệm để khách sử dụng ma túy; chưa đảm bảo hệ thống PCCC…