An Giang phong tỏa 29 hộ dân khu vực bệnh nhân 2606 tái dương tính Covid-19

An Giang nâng mức cảnh giác cao nhất về phòng, chống dịch Covid-19 Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, sáng 8.5 ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã ký văn bản yêu cầu các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Ông Nguyễn Thanh Bình yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về phòng chống dịch Covid-19, nâng mức cảnh báo lên cao nhất. Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu UBND các huyện trong tỉnh tiếp tục chỉ đạo tạm dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao trong nhà như: gym, fitness, billiards…; tạm dừng chợ đêm, hội chợ; hàng quán ăn uống theo mô hình buffet, karaoke dưới mọi hình thức và các sự kiện tập trung đông người ở nơi công cộng từ 18 giờ ngày 8.5 để phòng, chống dịch Covid-19 cho đến khi có thông báo mới. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu, các địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, xử phạt nghiêm, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân vi phạm không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong các lĩnh vực được phép hoạt động. Có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.