An Giang: Tài xế xe khách sử dụng giấy tờ giả để chở thuốc lá lậu

Sáng ngày 29.4, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa bắt quả tang một tài xế xe khách sử dụng giấy chứng minh nhân dân và giấy phép lái xe giả để vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu.

Trước đó, khoảng 16 giờ 10 phút ngày 28.4, trên quốc lộ 91 (đoạn thuộc xã Bình Hòa, H.Châu Thành, An Giang), Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh An Giang phát hiện xe khách BS 63B - 000.17 đang lưu thông theo hướng từ H.Châu Phú đi TP.Long Xuyên có biểu hiện nghi vấn nên dừng phương tiện kiểm tra.

Lúc này, tài xế xuất trình giấy chứng minh nhân dân và giấy phép lái xe đều mang tên Mai Phú Quốc (31 tuổi, ngụ Q.12, TP.HCM). Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác phát hiện giấy tờ trên không do cơ quan có thẩm quyền cấp. Kiểm tra phương tiện, tổ công tác phát hiện 3.000 bao thuốc lá ngoại nhãn hiệu Hero, Jet và Scott được cất giấu tinh vi trong các hầm xe.

Tại cơ quan công an, bước đầu tài xế khai tên Lê Trọng Hữu (31 tuổi, trú tại xã Tân Bình, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) đi cùng trên xe còn có Nguyễn Thị Kim Thúy (48 tuổi, trú tại H.Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) đến khu vực xã Bình Mỹ, H.Châu Phú, An Giang mua số thuốc lá nhập lậu, trên đường về thì bị lực lượng công an bắt giữ. Lê Trọng Hữu khai do mất giấy tờ nên đã mua giấy tờ giả của một người không rõ lai lịch để sử dụng.