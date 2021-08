An Giang: Tạm giam cụ ông 82 tuổi dùng búa đánh chết con rể 60 tuổi

Ngày 21.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Tấu (82 tuổi, ngụ xã Phú Lâm, H.Phú Tân, An Giang) để điều tra về hành vi giết người