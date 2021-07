Long An: Khởi tố, bắt tạm giam nhóm thanh niên truy sát làm 2 người chết

Ngày 22.7, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Sĩ (18 tuổi, ngụ H.Châu Thành, Trà Vinh, hiện tạm trú H.Bến Lức, Long An), Lê Thành Sang (tự Sang "mát", 18 tuổi), Phan Gia Huy (tự Khánh Em, 18 tuổi) và Trần Tuấn Vĩ (19 tuổi, cùng ngụ H.Bến Lức) để điều tra về hành vi giết người

Đồng thời khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can Lê Công Đây (37 tuổi, ngụ H.Tân Trụ, Long An), Nguyễn Vũ Điệp (tự Nhóc, 35 tuổi) và Nguyễn Hoàng Tuy Phon (24 tuổi, cùng ngụ H.Bến Lức) về hành vi gây rối trật tự công cộng

Theo điều tra ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 4.7, người dân ấp 7, xã Nhựt Chánh, H.Bến Lức phát hiện có 2 nhóm thanh niên ngụ H.Bến Lức và H.Tân Trụ sử dụng hung khí tự chế truy sát nhau. Hậu quả, Huỳnh Hồng Sanh (29 tuổi) và Trần Tấn Phát (24 tuổi, cùng ngụ H.Tân Trụ) bị chém tử vong tại chỗ. Gây án xong, nhóm thanh niên ngụ H.Bến Lức lên xe chạy ra QL1 trốn thoát về hướng cầu Bến Lức.

Tiến hành điều tra truy, Phòng Cảnh sát hình sự Công tỉnh Long An phối hợp Công an H.Bến Lức lần lượt bắt giữ các bị can trong vụ án.