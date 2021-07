Long An: Gây rối xong leo rào trốn khỏi khu cách ly để về thăm nhà

Ngày 16.7, tin từ Công an H.Tân Trụ ( Long An ) cho biết nơi đây vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với ông Võ Phương Giang (42 tuổi, ngụ ấp 3, xã Tân Trạch, H.Cần Đước, Long An) về hành vi trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.