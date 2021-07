Phú Yên: Ca nhiễm Covid-19 liên quan chợ Tuy Hòa từng đến ủy ban phường, trạm y tế

Hung thủ giết người đang vượt ngục có dáng người mập, cao 1m63, tóc đen và đi hơi khập khiễng do bị chấn thương có vết hằn ở cổ chân, da trắng. Ngoài ra, Công an TP.HCM cũng thông tin An hiện đang dương tính Covid-19