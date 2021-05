An Giang: Tạm giữ hình sự nghi phạm hiếp dâm cháu ruột 8 tuổi

Sáng ngày 19.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Châu Đốc (An Giang) cho biết đang tạm giữ hình sự Phạm Vũ Linh (32 tuổi, trú P.Châu Phú B, TP.Châu Đốc) để tiếp tục điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Nạn nhân là bé gái 8 tuổi, cháu ruột của nghi phạm.

Theo Công an TP.Châu Đốc, khoảng 12 giờ ngày 16.5, sau khi nhậu xong, Phạm Vũ Linh được chị B. (em gái của Linh) chở xe máy đưa về nhà. Lúc này, trên xe còn có bé D. (8 tuổi, con gái chị B.) ngồi giữa chị B. và Linh. Trên đường đi, khi ngồi trên xe Linh nhiều lần có hành vi xâm hại tình dục bé D.

Đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, khi về đến nhà Linh, Linh dẫn bé D. lên võng nằm và lấy điện thoại cho bé chơi. Trong lúc D. đang xem phim trên điện thoại thì Linh thực hiện hành vi hiếp dâm bé.

Nghe tiếng bé D. kêu đau, sợ mẹ cháu D. phát hiện, nên Linh kéo quần bé D. lên. Lúc này, chị B đi vào phát hiện quần con gái bị xộc xệch, nghi con bị Linh xâm hại tình dục nên dẫn D. ra ngoài hỏi thì được D. kể lại toàn bộ sự việc.

Sau đó, chị B. dẫn bé D. đến Công an tố giác hành vi đồi bại của Linh. Tại cơ quan công an, bước đầu Phạm Vũ Linh đã thừa nhận hành vi hiếp dâm cháu ruột. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.