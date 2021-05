Bình Phước: Đang ghi lô đề, 4 người bị công an bắt quả tang

Công an TP.Đồng Xoài (Bình Phước) đang tiến hành lấy lời khai 4 đối tượng: Lê Duy Sơn (39 tuổi), Trương Thị Kim Thoa (34 tuổi, cùng ngụ H.Đồng Phú), Phan Hoài Hân (37 tuổi, ngụ TP.Đồng Xoài) và Phạm Thị Kiều Phương (28 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về tội ‘đánh bạc’ dưới hình thức ghi lô đề.

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 17.5, sau nhiều ngày theo dõi, nắm tình hình, Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.Đồng Xoài kết hợp với Công an P.Tân Bình bất ngờ đột kích, kiểm tra căn nhà do Lê Duy Sơn thuê tại KP.Tân Bình, P.Tân Bình, TP.Đồng Xoài. Tại đây, lực lượng công an phát hiện và bắt quả tang 3 đối tượng gồm Lê Duy Sơn, Trương Thị Kim Thoa và Phạm Thị Kiều Phương đang nhận phơi đề qua điện thoại.

Tang vật tại nhà các đối tượng ghi lô đề bị Công an TP.Đồng Xoài triệt phá ẢNH: HOÀNG GIÁP

Tổ công tác lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với cả 3 cùng tang vật và đưa về trụ sở để làm rõ. Căn cứ lời khai của Sơn, lực lượng công an khám xét khẩn cấp nơi ở của Phan Hoài Hân, phát hiện Hân đang tham gia đánh bạc qua hình thức ghi lô đề. Ngoài ra, Hân còn đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Lê Duy Sơn (bên trái) tại thời điểm bị bắt quả tang ẢNH: HOÀNG GIÁP

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận: Khoảng đầu tháng 5.2021, Sơn về ở với vợ là Thoa và em vợ là Phương tại căn nhà thuê tại KP.Tân Bình, P.Tân Bình. Do điều kiện kinh tế khó khăn, Sơn đã bàn cùng vợ và em vợ nhận phơi đề của người chơi rồi giao lại cho Hân để kiếm tiền hoa hồng.

Sau đó Sơn, Phương sử dụng các số điện thoại của mình để nhận và gửi số đề. Hàng ngày căn cứ vào kết quả xổ số của các tỉnh miền Nam và miền Bắc, Sơn nhận phơi đề qua tin nhắn điện thoại rồi chuyển cho Hân, có số Sơn giữ lại để tự tính thắng thua với người chơi. Ngoài ra Thoa còn giúp nhận tin nhắn của người chơi số đề khi Sơn không có ở nhà.

Phan Hoài Hân tại cơ quan công an ẢNH: HOÀNG GIÁP

Chiều 17.5, khi cả 4 đang nhận phơi đề của người chơi qua tin nhắn điện thoại theo kết quả xổ số TP.HCM thì bị lực lượng công an kiểm tra phát hiện, bắt quả tang.

Qua thống kê, các phơi đề ngày 17.5 thể hiện trong các tin nhắn của 4 người là hơn 64 triệu đồng. Ngoài ra, tính sơ bộ số liệu trong sổ sách, giấy tờ các đối tượng ghi lại trước đó, số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Công an TP.Đồng Xoài đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề để xử lý theo quy định của pháp luật.