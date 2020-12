An Giang: Thấy đoàn kiểm tra, một người bỏ chạy để lại hàng trăm hộp tân dược

Chiều 1.12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang cho biết, lực lượng liên ngành chống buôn lậu trên tuyến biên giới tỉnh An Giang vừa phát hiện, bắt giữ số tân dược nhập lậu trị giá khoảng 260 triệu đồng.