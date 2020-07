An Giang: Thu giữ nhiều hung khí và phụ kiện súng gửi qua bưu điện

Sáng 12.7, Phòng cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH), Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phát hiện, thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm như: dao, kiếm và nhiều phụ kiện súng được gửi qua đường bưu điện.

Lực lượng Công an tỉnh An Giang kiểm tra các gói bưu phẩm chứa hung khí, công cụ hỗ trợ (Ảnh do công an cung cấp)

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh An Giang thông tin, từ đầu tháng 6.2020 đến nay, Bưu điện tỉnh An Giang tiếp nhận 53 gói bưu phẩm gửi từ các tỉnh phía bắc về nhiều địa chỉ tại An Giang, ghi bên ngoài là dụng cụ sinh hoạt thường ngày nhưng không có người đến nhận.

Thấy khả nghi nên lực lượng chức năng Công an tỉnh An Giang đã phối hợp với Bưu điện tỉnh An Giang kiểm tra các gói bưu phẩm nêu trên. Qua đó, phát hiện bên trong các bưu phẩm có chứa số lượng lớn hung khí nguy hiểm và phụ kiện súng bị nghiêm cấm mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng, gồm: 48 cây đao, kiếm, búa, dao các loại và nhiều phụ kiện của súng hơi PCP.

Số hung khí mà các đối tượng gửi qua bưu điện ghi là dụng cụ làm bếp (Ảnh do công an cung cấp)

Nhằm "qua mặt" các cơ quan chức năng, các đối tượng đóng gói hàng và ghi bên ngoài là công cụ nhà bếp, phụ kiện máy photocopy…