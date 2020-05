An Giang: Triệt phá điểm cờ bạc vùng quê, thu giữ gần hơn 90 triệu đồng

Một tụ điểm cờ bạc vừa bị Công an H.Châu Thành (An Giang) triệt phá. Số tiền tang vật lực lượng Công an thu giữ hơn 90 triệu đồng.

Tang vật công an thu giữ - Ảnh do Công an cung cấp