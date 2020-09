An Giang: Xét xử đường dây đưa người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới Campuchia

Sáng ngày 14.9, tại xã Khánh An, TAND H.An Phú (An Giang) xét xử lưu động sơ thẩm vụ án hình sự , tuyên phạt 2 bị cáo: Nguyễn Hoài Phương (35 tuổi, trú TT.Long Bình, H.An Phú) mức án 7 năm tù và Sa Liêm (37 tuổi, trú xã Khánh Bình, H.An Phú) mức án 3 năm tù, cùng về tội tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép

Theo cáo trạng, vào tháng 7.2020, Nguyễn Hoài Phương bắt đầu tổ chức đưa người xuất cảnh, nhập cảnh trái phép qua biên giới và nhận tiền công 2 triệu đồng/1 người. Khi có người muốn sang Campuchia , Phương hướng dẫn “khách” đến điểm tập kết tại một nhà trọ trên địa bàn xã Khánh An rồi tìm cách chở “khách” qua biên giới.

Khi có người từ Campuchia muốn về Việt Nam, Phương đưa “khách” nhập cảnh trái phép về Việt Nam đến nhà trọ trên rồi liên hệ xe khách chở đi.

Để phục vụ cho hành vi phạm tội, Phương thỏa thuận với Sa Liêm sẽ trả công chở khách xuất, nhập cảnh trái phép cho Phương và trả công Sa Liêm 500.000đ/1 người.

Tối ngày 7.8, khi Phương đưa 1 người dân trú ở tỉnh Vĩnh Long từ Campuchia nhập cảnh trái phép về Việt Nam thì bị công an địa phương phát hiện nên bỏ trốn. Đến ngày 9.8, Phương đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đầu thú và đến 14.8 thì bị khởi tố điều tra. Riêng Sa Liêm bị khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 18.8.

Bằng thủ đoạn nêu trên, Phương đã 4 lần tổ chức cho 14 người nhập cảnh, xuất cảnh trái phép qua biên giới để thu lợi bất chính. Sa Liêm giúp sức cho bị cáo Phương 2 lần đưa 3 người xuất cảnh, nhập cảnh trái phép qua biên giới

* Trong buổi sáng cùng ngày (14.9), tại xã Khánh Bình (H.An Phú), TAND H.An Phú (An Giang) cũng đưa ra xét xử lưu động sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Dũng (44 tuổi, trú ấp Sa Tô, xã Khánh Bình, H.An Phú) 4 năm tù giam về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.