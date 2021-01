An Giang: Xét xử vụ 2 bị cáo phóng hỏa giết người... vì ghen

Ngày 14.1, TAND tỉnh An Giang đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 2 bị cáo: Bùi Tấn Quang (49 tuổi) và Nguyễn Tất Linh (40 tuổi, cùng trú H.Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) tổng mức án 43 năm tù, cùng về tội giết người và hủy hoại tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2018 Bùi Tấn Quang có quan hệ tình cảm và chung sống như vợ chồng với Nguyễn Thị D. (45 tuổi, trú xã Vĩnh Thạnh Trung, H.Châu Phú, tỉnh An Giang). Quá trình chung sống, Quang và D. phát sinh mâu thuẫn nên Quang nảy sinh ý định dùng xăng phóng hỏa để giết chết chị D., rồi tự sát.

Khoảng 6 giờ sáng ngày 13.7.2020, Quang rủ Linh đến nhà chị D. để tiếp giúp Quang đốt nhà để giết D. cùng những người trong nhà. Quang hứa cho Linh 2 triệu đồng, Linh đồng ý.

Để thực hiện hành vi Quang thuê xe ô tô điều khiển chở Linh đến nhà của D. tại H.Châu Phú, tỉnh An Giang. Trên đường đi, Quang đưa tiền cho Linh mua 32,5 lít xăng để trong 2 can nhựa. Khi còn cách nhà chị D. khoảng 500 m, Quang dừng xe để Linh lấy bùn đất che biển số xe ô tô lại, đồng thời nhặt một cây đưa cho Quang quấn vải một đầu làm cây đuốc châm lửa. Xong, Quang điều khiển xe ô tô chở Linh đến dừng ngay trước cửa nhà của chị D. thì thấy chị D. cùng với L.T.T.H (26 tuổi, con ruột D.) và L.T.A (4 tuổi, cháu ngoại chị D.) đang ở trong nhà. Quang mở cửa xe để Linh mang 2 can xăng đổ trước cửa nhà để Quang châm lửa, rồi cả 2 lên xe tẩu thoát. Thấy lửa bốc cháy, người dân xung quanh phá tường nhà đưa chị D. cùng H. và bé A. ra ngoài rồi đưa đi cấp cứu.

Theo kết luận giám định pháp y, tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra đối với chị D. là 12%, H. 30% và bé A. là 26%.

Một ngày sau khi thực hiện vụ án, Quang và Linh bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ , khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bến Tre.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Bùi Tấn Quang 24 năm tù về tội giết người và tội hủy hoại tài sản; cũng với các tội danh nêu trên bị cáo Nguyễn Tất Linh bị phạt 19 năm tù về tội. Ngoài ra các bị cáo còn có trách nhiệm bồi thường cho bị hại số tiền trên 280 triệu đồng.