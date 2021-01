Ngày 11.1, Công an Q.1 (TP.HCM) đã bàn giao Nguyễn Thị Hồng Thắm (38 tuổi, quê Vĩnh Phúc) cho Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục xử lý. Thắm là bị can đang bị Công an H.Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ ngày 25.8.2011.