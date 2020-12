Sau 20 năm trốn truy nã, một trưởng phòng nghiệp vụ công ty vệ sĩ bị bắt

Ngày 16.12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã hoàn tất thủ tục bàn giao Võ Chí Ngọc (45 tuổi, quê Hải Dương; trú tại xã Nhân Cơ, H.Đắk R'lấp, Đắk Nông) cho Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Đây là đối tượng bị Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định truy nã toàn quốc từ năm 2000 về tội lưu hành tiền giả.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2000, Võ Chí Ngọc tham gia vào đường dây mua bán , lưu hành tiền giả tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Quá trình điều tra, các bị can trong đường dây mua bán, lưu hành tiền giả này lần lượt đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, bắt tạm giam. Tuy nhiên, Võ Chí Ngọc sau đó đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Để tránh bị phát hiện, Ngọc đã thay tên đổi họ, lấy vợ sinh con rồi lẩn trốn tại nhiều tỉnh thành khác nhau từ miền Tây rồi lên Bình Dương, Bình Phước sinh sống.

Ngày 10.12, sau 20 năm trốn lệnh truy nã, Ngọc bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với Công an TP.Đồng Xoài (Bình Phước) bắt giữ khi Ngọc đang làm trưởng phòng nghiệp vụ (chuyên đào tạo vệ sĩ) cho một công ty vệ sĩ tại Đồng Xoài.