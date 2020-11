Bắt kẻ hiếp dâm bé gái 9 tuổi rồi trốn truy nã

Mẹ bé phát hiện đã tố cáo, Công an Q.Liên Chiểu vào cuộc thì Sơn bỏ trốn, ngày 16.7, công an quận này khởi tố bị can đối với Đinh Bá Sơn về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi, tiếp đó, ngày 24.7, công an quận phát lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc đối với Sơn.