Bắt 'cán bộ Viện Kiểm sát Tối cao' dỏm lừa đảo, bị truy nã 14 năm

Chiều ngày 7.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang thông tin, đơn vị vừa phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang bắt giữ Trần Quốc Công (51 tuổi, trú tại xã Cư Pông, H.Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk) người đang trốn truy nã 14 năm, lại tiếp tục có hành vi lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỉ đồng của người dân tại TP.Long Xuyên.

Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với bị can Trần Quốc Công vào năm 2006 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Ảnh: Công an cung cấp

Theo kết quả điều tra ban đầu, chị P.T.N.H (37 tuổi, trú P.Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên) có quen biết Công từ trước. Ngày 17.8, chị H. điện thoại cho Công hay con ruột của chị bị bắt và tạm giam về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Công nói bản thân đang công tác tại “Vụ 5 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao” có thể lo cho con chị H. được trắng án và sẽ giúp con chị được vô ngành công an làm việc.

Sau đó, Trần Quốc Công đến TP.Long Xuyên gặp chị H., rồi yêu cầu chị H. đưa số tiền 300 triệu đồng để lo cho con chị được trắng án. Tin lời, chị H. đã đưa cho Công 300 triệu đồng.

Nhiều lần sau đó, chị H. đã đưa tiền mặt và chuyển khoản cho Công tổng số tiền 2,7 tỉ đồng để lo chạy án và lo cho con chị vô ngành công an như Công đã hứa.

Nhiều giấy tờ tùy thân của Trần Quốc Công nghi làm giả được Công an thu giữ Ảnh: Công an cung cấp

Đến sáng ngày 6.12, trong lúc uống nước cùng chị H tại TP.Long Xuyên, Công nói rằng chị H. đang liên quan đến một vụ việc rửa tiền đang bị cơ quan chức năng điều tra. Y sẽ thuê luật sư cho chị H. và rủ chị đi Hà Nội để lo vụ việc, chị H đồng ý. Tuy nhiên nghi ngờ Công đang cố tình lừa đảo chiếm đoạt tài sản mình, nên chị H. đã đến công an trình báo vụ việc. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh An Giang phát hiện Công đang ở trong một khách sạn tại TP.Long Xuyên nên mời Công về trụ sở công an làm việc.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Công chỉ thừa nhận chị H. đã chuyển cho y số tiền 1,7 tỉ đồng và xuất trình cho công an nhiều giấy tờ tùy thân nghi là giả.

Qua xác minh nhanh lực lượng công an phát hiện Trần Quốc Công là đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu truy nã vào ngày 21.4.2006 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiều ngày 7.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Long Xuyên đã thực hiện các thủ tục để bàn giao Trần Quốc Công cho Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xử lý. Đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị H., Công an TP.Long Xuyên đang tiếp tục điều tra, xác minh và củng cố hồ sơ để xử lý Công theo quy định.