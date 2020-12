Bạc Liêu: Bắt tạm giam Phó giám đốc Công ty thủy sản Minh Hiếu

Chiều 6.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty thủy sản Minh Hiếu (ở P.1, TX.Giá Rai), Cơ quan CSĐT tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Huỳnh Hồng Bảo (44 tuổi, nguyên Phó giám đốc kiêm kế toán trưởng Công ty thủy sản Minh Hiếu ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lực lượng công an cũng đã khám xét nhà riêng của ông Huỳnh Hồng Bảo (ở thị trấn Hòn Đất, H.Hòn Đất, Kiên Giang).

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 2.12, C ơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can gồm: bà Hạc, ông Dũng và bà Út về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, ông Dũng và bà Hạc bị tạm giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra. Riêng Út có con nhỏ nên được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.