Bạc Liêu: Khởi tố, bắt tạm giam Tổng giám đốc Công ty thủy sản Minh Hiếu

Chiều 3.12, theo Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng - kinh tế - buôn lậu , Công an tỉnh Bạc Liêu, trong chiều tối 2.12, Cơ quan CSĐT đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can gồm: Lê Thị Hạc (56 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty thủy sản Minh Hiếu); Ngô Chí Dũng (60 tuổi, Phó giám đốc Công ty thủy sản Minh Hiếu) và Nguyễn Thị Út (38 tuổi, thủ quỹ Công ty thủy sản Minh Hiếu) về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ” xảy ra tại các Ngân hàng Thương mại CP An Bình (ABBank) - Chi nhánh Bạc Liêu, Ngân hàng Á Châu (ACB) - Chi nhánh Cà Mau và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) - Chi nhánh Cà Mau.