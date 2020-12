Bạc Liêu: Tổng Giám đốc Công ty thủy sản Minh Hiếu chiếm đoạt trên 140 tỉ đồng

Chiều 5.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết qua điều tra công an xác định Tổng giám đốc Công ty thủy sản Minh Hiếu (ở P.1, TX.Giá Rai) cùng đồng phạm lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều ngân hàng với số tiền lên đến trên 140 tỉ đồng.

Bà Lê Thị Hạc khi bị khởi tố, bắt tạm giam ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Công an xác định, từ năm 2010 đến 2012, bà Lê Thị Hạc (56 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty thủy sản Minh Hiếu) cùng chồng là ông Ngô Chí Dũng (60 tuổi, Phó giám đốc Công ty thủy sản Minh Hiếu) và Nguyễn Thị Út (38 tuổi, thủ quỹ Công ty thủy sản Minh Hiếu) đã thông đồng thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh cá thể hoạt động theo kiểu gia đình, cho người làm công đứng tên pháp lý các công ty, hộ kinh doanh.

Để làm thủ tục vay vốn ngân hàng, bà Hạc và ông Dũng đã dùng một tài sản thế chấp cho nhiều ngân hàng. Đồng thời cung cấp các hóa đơn, chứng từ khống để tạo lòng tin cho Ngân hàng Thương mại CP An Bình (ABBank) - Chi nhánh Bạc Liêu, Ngân hàng Á Châu (ACB) - Chi nhánh Cà Mau và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) - Chi nhánh Cà Mau.

Với thủ đoạn trên, bà Hạc, ông Dũng và bà Út đã lừa đảo, chiếm đoạt của các ngân hàng trên với tổng số tiền hơn 140 tỉ đồng . Trong đó, chiếm đoạt hơn 95 tỉ đồng và hơn 200.000 USD.

Bà Nguyễn Thị Út nghe công an đọc lệnh khởi tố bị can ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, ngày 2.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can gồm: bà Hạc, ông Dũng và bà Út về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, ông Dũng và bà Hạc bị tạm giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra. Riêng bị can Út có con nhỏ nên được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Cơ quan CSĐT đã tiến hành lệnh khám xét nơi làm việc, nhà riêng của 3 bị can trên.