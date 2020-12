Nghi vấn nghi phạm dùng súng tự chế bắn chết người ở Quảng Nam đã tự tử

Chiều 6.12, một lãnh đạo Công an H.Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện một thi thể người đàn ông nghi là Đỗ Xuân Hải (41 tuổi, trú thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương, H.Bắc Trà My, Quảng Nam) đã tự tử. Hải là nghi phạm gây ra hai vụ nổ súng tự chế khiến một người chết, một người bị thương vào tối 26.11.

"Thi thể được người dân phát hiện vào sáng nay tại khu vực một khe suối ở Đồng Chùa (thuộc thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương). Lực lượng chức năng đặt nghi vấn đây là Đỗ Xuân Hải. Tuy nhiên, hiện thi thể đã phân hủy nặng nên để xác định chính xác có phải là Đỗ Xuân Hải hay không thì vẫn đang khám nghiệm tử thi để xác định. Đồng thời, cho người nhà lên nhận dạng một số đặc điểm để đưa ra kết luận cuối cùng", vị lãnh đạo Công an H.Bắc Trà My nói.

Chiếc xe máy Hải để lại hiện trường nhà ông Tại sau khi gây án ẢNH: NAM THỊNH

Theo điều tra ban đầu, trước khi xảy ra hai vụ nổ súng, chiều 26.11, Đỗ Xuân Hải đi đám giỗ nhà người quen, sau đó đi hát karaoke cùng chị Trần Thị Ly Na (38 tuổi, ở TT.Trà My, H.Bắc Trà My). Do có liên quan về tiền bạc từ trước giữa hai người, nên sau khi rời quán karaoke, Hải và chị Na có nhắn tin qua lại với nhau.

Khoảng 19 giờ ngày 26.11, sẵn có hơi men trong người, Hải điều khiển xe máy BS 92F8 - 2641, mang theo 1 khẩu súng tự chế và 1 con dao nhọn đến nhà chị Na để nói chuyện.

Khi thấy Hải đến nhà, và định bắn chị Na thì bà Trần Thị Lan (53 tuổi, mẹ chị Na) chạy lại ôm chân Hải. Hải xô ngã rồi rút dao chém bà Lan 2 nhát, tiếp đó Hải chém cháu Trần Quang Huy (12 tuổi, con chị Na) rồi lấy súng bắn chị Na.

Bị bắn, chị Na bỏ chạy thì Hai tiếp tục đuổi theo dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu và lưng chị Na làm nạn nhân ngã gục. Chị Na được đưa vào bệnh viện chữa trị.

Sau khi gây án, Hải bỏ khẩu súng tự chế lại hiện trường rồi chạy về nhà. Trên đường về nhà, Hải nhớ lại chuyện mình từng ngồi uống rượu với ông Nguyễn Thành Tại (49 tuổi, trú cùng địa phương) và từng xảy ra mâu thuẫn nên Hải về nhà lấy một khẩu súng tự chế khác, chạy xe máy qua nhà ông Tại để giải quyết mâu thuẫn.

Khi vừa đến nhà ông Tại, thấy ông Tại đang ngồi xem tivi với vợ tại phòng khách, Hải liền rút súng tự chế ra bắn nhiều phát vào ngực ông Tại. Bị bắn, ông Tại đi ra trước sân kêu cứu và gục chết tại chỗ. Gây án xong, Hải để lại xe máy và rời khỏi hiện trường.

Tại hiện trường 2 vụ án, lực lượng chức năng thu giữ được hai khẩu súng tự chế bắn đạn hoa cải. Chiều 28.11, Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định truy nã đối với Đỗ Xuân Hải về tội “giết người”.