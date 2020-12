Án mạng giết người, đốt xác ở Đồng Tháp, 1 người chết, 3 người bị thương

Chiều 14.12, đại tá Thái Thị Mỹ Trang, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin, Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra làm rõ vụ án giết người, đốt xác xảy ra tại ấp 2, xã Mỹ Hiệp, H.Cao Lãnh khiến 1 người chết, 3 người bị thương trong sáng cùng ngày.

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, ông Quân ngụ gần nhà bà Liên, đến nhà bà Liên chơi và ngủ lại qua đêm, sau đó bị chém và đốt, tử vong tại hiện trường.

Ngoài ra, còn có 3 người bị chém, thương tích nặng gồm: Trần Thị Hồng Liên, Lê Phước Toàn (24 tuổi) và Lê Phương Quỳnh (15 tuổi, các con ruột của bà Liên). Hiện bà Liên cùng 2 con ruột đang được điều trị tại bệnh viện.

Trong buổi sáng cùng ngày, tại khu vực xảy ra vụ án, lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân.

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và làm thủ tục bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình chôn cất.

Theo đại tá Thái Thị Mỹ Trang, bước đầu cơ quan công an nhận định nghi can và nạn nhân có mâu thuẫn. Nghi can đã đột nhập vào nhà bà Liên, sau đó dùng dao chém và dùng xăng đốt chết nạn nhân Quân . Sau khi gây ra vụ án giết người, nghi can bỏ trốn khỏi hiện trường. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.