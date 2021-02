Án mạng kinh hoàng ở An Giang: Vô cớ xộc vào nhà dân chém chết người

Chiều 3.2, Cơ quan CSĐT Công an H.Thoại Sơn, tỉnh An Giang đã bàn giao Phan Ngọc Nam (44 tuổi, trú xã Vọng Đông, H.Thoại Sơn) cùng toàn bộ hồ sơ và tang vật cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi giết người

Chiếc xe khách bị Phan Ngọc Nam chặn và yêu cầu tài xế và phụ xế chào mình trước khi gây án Ảnh: CTV

Trước đó, khoảng 3 giờ 20 phút rạng sáng cùng ngày, Phan Ngọc Nam đã điều khiển xe mô tô biển số 67M1- 431.89 lưu thông trên Tỉnh lộ 943 và cầm theo một con dao dài khoảng 41 cm.

Khi đến khu vực thuộc ấp Sơn Lập, xã Vọng Đông, Nam ngang nhiên đậu xe giữa đường. Thấy ô tô khách chạy từ TT.Óc Eo, H.Thoại Sơn do tài xê Lê Quang Minh (50 tuổi, trú TP.Long Xuyên) điều khiển trên xe có anh Hồ Văn Sang (30 tuổi, trú tại H.Thoại Sơn) và 1 hành khách, Nam chặn lại.

Công an tỉnh An Giang khám nghiệm hiện trường vụ án Ảnh: CTV

Nam yêu cầu mọi người trên xe khách do tài xế Minh điều khiển phải chào Nam. Khi anh Minh và phụ xe của mình chào xong thì Nam bất ngờ nhặt 2 viên gạch ống bên đường ném vỡ kính chắn gió của ô tô khách. Lúc này, tài xế và phụ xế xe ô tô khách xuống xe thì Nam bỏ chạy vào bên trong hàng rào nhà bà T.T.L. (68 tuổi, trú tại địa phương).

Nghe có tiếng động, bà Lệ và cháu gái là H.Y.L. (12 tuổi) đang ngủ trong nhà thức giấc và mở cửa ra xem có chuyện gì. Bất ngờ bà Lệ bị Nam dùng dao chém 1 nhát vào cổ.

Con dao hung khí của Phan Ngọc Nam dùng gây án Ảnh: CTV

Khi thấy bé L. bỏ chạy vào trong nhà lẩn trốn, Phan Ngọc Nam đuổi theo tìm L., nhưng không gặp. Sau đó, Nam quay ra tiếp tục chém nhiều nhát vào người và đầu bà L. rồi chạy ngược vào trong nhà bà L. cố thủ.

Do khu vực Nam gây án gần trụ sở Công an xã Vọng Đông nên sau khi nhận được tin báo của người dân, Công an xã Vọng Đông kết hợp với Công an H.Thoại Sơn nhanh chóng triển khai lực lượng khống chế, bắt giữ được Nam và con dao gây án sau khoảng 20 phút xảy ra sự việc.

Đối với bà L. chủ nhà, mặc dù được người dân nhanh chóng đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Riêng bé L., do nhanh trí nên em đã trốn thoát được sự truy sát của hung thủ . Qua test nhanh của Công an, kết quả Phan Ngọc Nam âm tính với chất ma túy.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo xảy ra vụ giết người nêu trên, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng các lực lượng chức năng và Công an H.Thoại Sơn tổ chức khám nghiệm hiện trường để tiếp tục điều tra, làm rõ.