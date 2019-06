Án mạng ở Đồng Xoài: Con dùng kéo đâm chết mẹ vì mâu thuẫn tiền bạc

Trước đó, Công an TP.Đồng Xoài, Công an tỉnh Bình Phước đã truy tìm Châu Ngọc Hưng (32 tuổi), người con trai của nạn nhân. để điều tra làm rõ vụ việc do từ khi án mạng xảy ra, Hưng mất tích bí ẩn và không có mặt tại hiện trường.

Đến chiều 30.6, Hưng được các trinh sát tìm thấy trong một quán cà phê (thuộc ấp Cầu 2, xã Đồng Tiến, H.Đồng Phú), cách nhà nạn nhân khoảng 4km.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hưng khai nhận 2 mẹ con xảy ra cự cãi do mâu thuẫn về tiền bạc. Trong lúc tức giận, Hưng đã dùng kéo đâm nhiều nhát vào cổ và người bà Hoa. Thấy mẹ ngã xuống nền nhà, nghĩ mẹ mình đã chết, nên Hưng đã thay quần áo dính máu bằng bộ quần áo khác cho bà Hoa. Trong quá trình thay quần áo, thấy bà Hoa còn cử động, Hưng hoảng sợ bỏ trốn khỏi nhà, đến chiều 30.6 thì bị các trinh sát phát hiện, bắt giữ.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng Ảnh Hoàng Giáp