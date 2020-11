Án mạng ở Khu Him Lam Q.7: Đã bắt được nghi phạm người Hàn Quốc

Chiều 28.11, Công an TP.HCM cho biết liên quan vụ án mạng ở khu dân cư Him Lam (Q.7), công an đã bắt giữ nghi phạm Jeong In Cheol.

Lực lượng chức năng phong tỏa căn hộ nơi xảy ra vụ án mạng - ẢNH: TRÁC RIN ẢNH: TRÁC RIN Lực lượng chức năng phong tỏa căn hộ nơi xảy ra vụ án mạng