Án mạng ở Khu Him Lam Q.7: Truy tìm một giám đốc người Hàn Quốc

Ráo riết truy bắt hung thủ gây vụ án mạng kinh hoàng ở khu dân cư Him Lam

Sáng 28.11, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết "Cơ quan điều tra tìm thấy nhiều chứng cứ cho thấy Jeong In Cheol, hiện đang bỏ trốn, có thể là nghi phạm của vụ án mạng".

Theo thông báo truy tìm của Công an Q.7, Jeong In Cheol là giám đốc, làm việc tại địa chỉ ở đường số 3, khu dân cư Him Lam (KP 5, P.Tân Hưng, Q.7), cũng là bạn của nạn nhân.

Lực lượng chức năng phong tỏa căn hộ nơi xảy ra vụ án mạng Ảnh: Trác Rin

Theo thông tin ban đầu, Jeong In Cheol thuê ngôi nhà, nơi phát hiện án mạng, từ vài tháng trước. Cảnh sát điều tra thu giữ nhiều hình ảnh cho thấy Jeong In Cheol đưa nạn nhân về ngôi nhà bằng ô tô, sau đó trở ra một mình, cho đến khi phát hiện thi thể.

Án mạng kinh hoàng ở khu Him Lam Q.7: Hung thủ giết người phân xác là ai? Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, thời gian tử vong của nạn nhân khoảng từ đêm 26.11. Đến ngày 27.11 khi chủ căn hộ đến kiểm tra vì khách thuê thông báo trả phòng thì phát hiện mùi tử khí nồng nặc từ chiếc vali, trên sàn nhà vệ sinh có vết máu, nên đã thông báo lực lượng chức năng đến xử lý.

Người dân hiếu kỳ kéo đến nơi xảy ra vụ án mạng theo dõi vụ việc. ẢNH: TRÁC RIN Như Thanh Niên đã thông tin, tối 27.11, Công an P.Tân Hưng (Q.7) nhận được tin báo có án mạng xảy ra tại một căn nhà nằm trên đường số 3, thuộc Khu dân cư Him Lam nên đến hiện trường xử lý.

Hiện cơ quan công an đang điều tra mở rộng vụ án mạng xảy ra ở khu dân cư Him Lam Q.7.