Án mạng ở Tân Châu, nghi có liên quan đến mâu thuẫn gia đình

Ngày 24.6, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Tân Hội, H.Tân Châu (Tây Ninh).

Theo thông tin ban đầu, lúc 9 giờ cùng ngày (24.6), Công an xã Tân Hội (H.Tân Châu) nhận được tin báo từ người dân về vụ án mạng xảy ra tại gia đình bà Huỳnh Thị Muội (47 tuổi, ấp Hội Tân, xã Tân Hội). Nạn nhân gồm 2 người bị thương là Phan Văn Tâm (38 tuổi), bị nhiều vết đâm vào người; Trần Thị Nguyệt (27 tuổi, vợ Tâm) cũng bị 1 vết đâm sau vai. Riêng bà Muội cũng bị nhiều vết đâm, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Vụ việc được thông báo đến Công an H.Tân Châu. Sau đó, Công an H.Tân Châu phối hợp cùng Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đến hiện trường vụ án mạng, tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ.