Án mạng rúng động, chồng giết vợ đốt xác phi tang: Khởi tố Lương Hoàng Vũ

Lương Hoàng Vũ, nghi can giết vợ, đốt xác phi tang đã bị công an khởi tố bị can.

Lực lượng công an đưa Lương Hoàng Vũ khám nghiệm hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Lâm Viên