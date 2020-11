Án mạng tại một nhà nghỉ ở Q.Thủ Đức: Bắt được nghi phạm

Thông tin ban đầu, Linh quen biết bà L. thông qua mạng xã hội và cả hai thương lượng chuyện mua - bán dâm. Khi hai bên đồng ý, Linh được đưa địa chỉ đến nhà nghỉ A. và lên phòng do bà L. đặt sẵn.

Tại cơ quan công an, Hồ Thanh Linh (16 tuổi, quê Vĩnh Long) bước đầu đã khai nhận về việc đã sát hại bà P.T.L (45 tuổi, quê Lào Cai) ở nhà nghỉ A. trên đường số 1 (P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức) chiều 29.10.

Liên quan đến vụ án mạng tại một nhà nghỉ ở Q.Thủ Đức , ngày 7.11, Công an Q.Thủ Đức cho biết đã bắt giữ nghi phạm sát hại người phụ nữ tại nhà nghỉ A. hôm 29.10. Nghi phạm khai nhận do nạn nhân không chịu "vui vẻ" nên đã ra tay sát hại.

Sau khi nhận được tin báo án mạng , Công an Q.Thủ Đức đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành điều tra, truy bắt nghi phạm. Do hình ảnh nhận dạng nghi phạm khá mờ, phương tiện di chuyển nghi phạm sử dụng không có biển số, nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.