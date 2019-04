Án mạng tuổi học trò: Hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn, nam sinh bị đâm tử vong

Sáng 27.4, thượng tá Trần Trọng Sơn, Trưởng phòng PC02 - Công an tỉnh Gia Lai, cho biết đơn vị đang tiến hành điều tra vụ án mạng khiến một học sinh lớp 11 tử vong sau khi tan trường.

Theo điều tra từ cơ quan công an, trước đó, giữa Nguyễn Cao Hoài Nam (18 tuổi, học sinh lớp 12A9, Trường THPT Lê Lợi, trú tổ 1, P.Yên Đổ) và Bùi Minh Quang (17 tuổi, học sinh lớp 11B2 trường THPT Pleiku, trú tổ 4, P.Trà Bá, cùng TP.Pleiku) có mâu thuẫn. Hai nam sinh này dùng facebook để hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn

Ảnh: Đức Nhật Hiện trường vụ án mạng

Sau tiết học vào sáng 26.4, Nam nhờ Trương Đình Anh Nguyên (18 tuổi, trú tổ 2, P.Diên Hồng, TP.Pleiku) đi cùng tìm Quang. Khi gặp nhau, hai bên đã rủ nhau đến ngã 3 đường Tô Vĩnh Diện - Hoàng Quốc Việt để nói chuyện.

Trong nhóm của Quang lúc này có Trần Hoàng Nhật (17 tuổi, học sinh lớp 11A7 Trường THPT Pleiku). Khi đang nói chuyện, một người trong nhóm của Quang lấy bình xịt hơi cay xịt vào nhóm của Nam.

Nguyên bị cay mắt nên đã rút một con dao gấp ở trong túi ra rồi giơ tay đâm vào Trần Hoàng Nhật khiến nạn nhân tử vong

Ngay trong chiều 26.4, Công an TP.Pleiku đã phối hợp cùng Công an tỉnh Gia Lai bắt khẩn cấp nghi phạm Nguyên. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án mạng khiến nam sinh tử vong.