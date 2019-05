Án mạng vì tranh chấp đất, 2 chú cháu chém nhau tử vong

Chiều 28.5, Cơ quan CSĐT Công tỉnh Sóc Trăng, cho biết đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng làm 2 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, vụ án mạng xảy ra sáng cùng ngày (28.5), tại ấp Trương Hiền, xã Thạnh Trị, H.Thạnh Trị. Hai người thiệt mạng được xác định là ông Nguyễn Văn Út (54 tuổi) và ông Nguyễn Văn Đèo (40 tuổi, cháu ruột ông Út; ngụ cùng địa phương).

Theo người dân địa phương, giữa ông Út và ông Đèo có mâu thuẫn nhiều năm qua vì tranh chấp phần đất giáp ranh. Cả hai người thường xuyên cự cãi lớn tiếng do không thống nhất cách giải quyết.

Theo người dân chứng kiến tại hiện trường, khoảng 8 giờ cùng ngày, họ phát hiện ông Út và ông Đèo tiếp tục cự cãi lớn tiếng. Lời qua tiếng lại, do không kiềm chế bản thân nên cả 2 cầm dao đâm chém với nhau. Do sự vụ xảy ra giữa đồng, không ai kịp thời can ngăn. Hậu quả, ông Út bị đâm tử vong tại chỗ, còn ông Đèo bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Một nhân chứng tại hiện trường cho biết ông Út bị đâm một nhát trúng tim dẫn đến tử vong tại chỗ; còn trên cơ thể ông Đèo có 3 vết thương bị chém.