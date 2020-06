An ninh siết chặt trước phiên phúc thẩm mẹ nữ sinh giao gà và đồng phạm

Ngày 15.6, Tòa án nhân dân (TAND) Cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án mua bán trái phép chất ma túy. Hai bị cáo trong vụ án là Trần Thị Hiền (45 tuổi, trú H.Điện Biên, Điện Biên; mẹ nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên bị sát hại vào dịp tết Nguyên đán 2019 ) và Vì Thị Thu (38 tuổi, trú xã Thanh Yên, H.Điện Biên).

Phiên tòa diễn ra tại TAND tỉnh Điện Biên, do thẩm phán Phạm Văn Tuyển làm chủ tọa.

Mẹ của nữ sinh giao gà lãnh án 20 năm tù dù một mực kêu oan - Video tư liệu

Lực lượng chức năng chốt chặt phía ngoài TAND tỉnh Điện Biên Ảnh Trần Cường

Trước đó, trong phiên sơ thẩm, bị cáo Thu lãnh án tù chung thân, mẹ nữ sinh giao gà bị tuyên phạt 20 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, 2 bị cáo này có đơn kháng cáo, kêu oan, cho rằng mình không phạm tội.

Phóng viên đăng ký tham dự phiên tòa Ảnh Trần Cường

Từ 7 giờ sáng 15.6, hàng chục chiến sĩ công an đã có mặt tại trụ sở TAND tỉnh Điện Biên để triển khai công tác đảm bảo an ninh, trật tự trước và trong quá trình xét xử.

Theo một cán bộ Công an tỉnh Điện Biên trực tiếp làm nhiệm vụ, trong phiên phúc thẩm này, Công an tỉnh Điện Biên đã huy động hơn 80 cán bộ, chiến sĩ tham gia siết chặt an ninh trong và ngoài phòng xét xử.

Ông Cao Văn Hường (chồng bị cáo Trần Thị Hiền) có mặt từ sớm tham dự phiên xét xử vợ mình Ảnh Trần Cường

“Tại phiên xét xử này, ngoài 2 bị cáo Trần Thị Hiền và Vì Thị Thu, Hội đồng xét xử cũng đưa đến 6 bị cáo khác để phục vụ quá trình xét xử, trong đó có Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng,...”, vị cán bộ nói.