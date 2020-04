An toàn sống chung với dịch

Chiều 23.4, UBND TP.HCM đã có văn bản hướng dẫn các sở, ngành và 24 quận, huyện thực hiện công tác phòng chống dịch sau khi TP nằm trong nhóm có nguy cơ. Theo đó, TP tiếp tục yêu cầu thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng và nơi làm việc; đảm bảo giữ khoảng cách tiếp xúc tối thiểu là 2 m giữa người với người tại các địa điểm công cộng, người dân hạn chế ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết.

Các cơ quan, đơn vị nhà nước làm việc bình thường, thực hiện biện pháp phòng, chống dịch đối với người đến trụ sở làm việc và liên hệ công tác. Sau mỗi cuộc họp, nhân viên phải vệ sinh phòng họp, khử khuẩn bề mặt, đồ vật tiếp xúc với người dự họp. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, lãnh đạo UBND TP cho biết sẽ đẩy mạnh giải quyết các thủ tục hành chính qua mạng, bưu điện, tăng cường họp trực tuyến.

Sau khi TP.HCM ban hành hướng dẫn, lãnh đạo một số quận, huyện cho biết sẽ triển khai vào sáng nay để thực hiện thống nhất, đồng bộ; trong đó hành vi không đeo khẩu trang ra nơi công cộng sẽ bị xử phạt như trước đây.

UBND TP.HCM cũng đưa ra danh sách các lĩnh vực tiếp tục dừng hoạt động. Cơ sở kinh doanh ngoài các lĩnh vực này được phép hoạt động, tuy nhiên phải thực hiện theo các nội dung quy định của bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 do cơ quan nhà nước ban hành.

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện UBND TP cho biết Hà Nội đang đợi chỉ thị chính thức của Thủ tướng, và chiểu theo đó mới cụ thể hóa thành quy định của TP. Do đó, suốt cả ngày, nhiều cửa hàng vẫn mở theo diện “thăm dò” và điều chỉnh khi bị chính quyền địa phương nhắc nhở.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, phần lớn các cửa hàng trong diện được mở như cửa hàng ăn uống, trung tâm thương mại... ở các quận: Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm, Ba Đình... đã đón khách trở lại sau hơn 3 tuần đóng. Đáng nói là, rất ít cửa hàng trong số này đảm bảo các biện pháp phòng dịch, giãn cách khách hàng theo yêu cầu của TP, một phần vì đa số các hàng quán tại Hà Nội đều nhỏ hẹp.

Đại úy Nguyễn Tài Nghĩa, Phó trưởng công an P.Hàng Trống (Q.Hoàn Kiếm), cho biết từ 6 giờ sáng, đơn vị này đã ra quân tuyên truyền trên các tuyến phố, cửa hàng kinh doanh mở cửa lại về việc thực hiện giãn cách, đảm bảo an toàn giãn cách theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng. Đối với những cửa hàng kinh doanh, công an phường sẽ tuyên truyền về việc giãn cách khách hàng đồng thời nhắc nhở không được lấn chiếm vỉa hè, nếu cố tình lấn chiếm sẽ lập biên bản xử phạt theo quy định.