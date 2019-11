Anh rể 'hờ' té trúng... mông em vợ lãnh 9 tháng tù

Lê Phú Cự bị Viện KSND TP.HCM truy tố ở khoản 1, điều 111 bộ luật Hình sự với khung hình phạt từ 2 - 7 năm tù. Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt Cự 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù.

Theo cáo trạng, năm 2008, Cự sống chung như vợ chồng với chị P.T.T (37 tuổi) tại Q.7 và có 2 con chung. Tháng 5.2015, em gái của T. là Th.T (26 tuổi) từ Mỹ về VN, thường xuyên đến nhà chị gái chơi với 2 cháu. Khoảng 2 giờ ngày 6.7.2015, Th.T đến nhà chị và ngủ lại. Đến 8 giờ cùng ngày, chị T. cùng 2 con đi Tiền Giang nên gọi Cự về trông nhà. Khoảng 10 giờ, trong lúc Th.T đang ngủ thì Cự định giở trò đồi bại. Chị Th.T chống cự bỏ chạy. Sau đó, thấy có người về nhà, chị Th.T tiếp tục kêu cứu. Cự đe dọa nếu để mọi chuyện “lộ” thì sẽ giết cả nhà.

Ông P.V.T, cha chị Th.T, gửi đơn tố cáo hành vi hiếp dâm của Cự. Vụ án được khởi tố, nhưng sau đó ngày 27.1.2016, Công an Q.7 ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án với lý do “hết thời hạn điều tra nhưng không đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội”. Ông P.V.T tiếp tục gửi đơn kêu cứu và tố cáo đến các cơ quan chức năng. Do vậy, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM và Viện KSND TP.HCM đề nghị các cơ quan tố tụng Q.7 chuyển hồ sơ lên để thụ lý. Ngày 13.4.2019, Cự bị bắt theo quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.