Áp thấp nhiệt đới đang quần thảo ở nam vịnh Bắc bộ, gió giật cấp 8

Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh nhất ở cấp 6, tức là từ 40 - 50 km/giờ, giật cấp 8.

Ở vùng biển phía nam vịnh Bắc bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 - 4 m, biển động.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ hôm nay đến ngày mai, Nghệ An, Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa 50 -100 mm, có nơi trên 100 mm; ở Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, mưa to từ 30 - 60 mm, có nơi trên 80 mm.