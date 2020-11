Áp thấp nhiệt đới từ bão số 13 suy yếu thành vùng áp thấp

Hiện nay (15.11), nhiễu động trong đới gió đông trên cao sau bão số 13 đang hoạt động mạnh dần trên khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Dự báo, do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên từ đêm nay (15.11) đến chiều mai (16.11), các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, khu vực đồng bằng Bắc bộ, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50 - 100 mm, có nơi trên 120 mm; các nơi khác ở Việt Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa từ 30 - 60 mm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.

Mưa giông, gió mạnh và sóng lớn trên biển