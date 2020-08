ASEAN - Mỹ ủng hộ duy trì hòa bình Biển Đông

Theo tin từ Bộ Ngoại giao, ngày 5.8, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN của Việt Nam, đã tham dự Đối thoại ASEAN - Mỹ lần thứ 33 được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Phát biểu đại diện cho Việt Nam trong vai trò Chủ tịch ASEAN, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng chia sẻ quan điểm của các nước cho rằng trong bối cảnh hiện nay, các quốc gia cần thúc đẩy đối thoại, tăng cường xây dựng lòng tin, có trách nhiệm xây dựng Biển Đông trở thành vùng biển hòa bình, hữu nghị và hợp tác.

Thứ trưởng Dũng nhắc lại lập trường nguyên tắc của ASEAN tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-36 vừa qua trong đảm bảo hòa bình, an ninh, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông, đề nghị các bên cần kiềm chế, không có các hành động gây phức tạp thêm tình hình, không quân sự hóa, giải quyết các tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982, tiếp tục thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC và sớm nối lại đàm phán nhằm hoàn tất COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982, đóng góp duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở Biển Đông trong khu vực.