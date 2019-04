Ẩu đả tại quán bia, 2 người bị đâm chết

Sáng nay, 26.4, một lãnh đạo Công an xã Mai Đình (huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ ẩu đả nghiêm trọng giữa 2 nhóm người, khiến 2 nam thanh niên tử vong.

Theo vị lãnh đạo này, vào khoảng 19 giờ 30 tối qua, 25.4, nhóm của Lê Tuấn Hào (23 tuổi, trú tại xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa) gồm 5 người và nhóm 2 người của Âu Văn Cường (29 tuổi, trú tại xã Mai Đình) đang ăn nhậu tại một quán bia trên địa bàn thôn Thắng Lợi, xã Mai Đình thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả

Trong lúc xô xát, Hào và một người bạn cùng nhóm là Cao Văn Trường (25 tuổi, quê tại huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa) bị nhóm của Cường dùng dao đâm trọng thương. Tan cuộc ẩu đả, nhóm của Cường bỏ trốn khỏi hiện trường, 2 nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng đã tử vong do viết thương quá nặng

“Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt nắm bắt tình hình để làm rõ vụ án. Cơ quan công an đã triệu tập 1 người có liên quan về làm việc. Cường đã ra đầu thú với Công an. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Hiệp Hòa tiếp tục làm rõ”, vị lãnh đạo thông tin.