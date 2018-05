Ba anh em ruột cùng trong ban chấp hành huyện ủy

Công an huyện Thạch An (Cao Bằng) sáng nay, 7.5 đã bắt giữ Lý Đình Khánh (31 tuổi, ngụ xóm Nà Phạc, xã Quang Trọng, huyện Thạch An), nghi phạm gây chém 4 người tử vong vào lúc 1 giờ sáng cùng ngày.