Ba bộ lên tiếng về trách nhiệm trong vụ pate Minh Chay

Chiều nay, 4.9, tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ, câu hỏi “ai, cơ quan nào phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra sự việc 9 người ngộ độc do có liên quan đến sử dụng pate Minh Chay ?" đã được báo giới đặt ra với đại diện các cơ quan quản lý nhà nước liên quan.

Ngay sau đó, lãnh đạo 3 bộ: Y tế, Công thương và Công an đã bày tỏ quan điểm về vấn đề này.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết, tùy mỗi sản phẩm thực phẩm sẽ có các cơ quan quản lý tương ứng. Dẫn Nghị định 15/2018 của Chính phủ, ông Cường cho hay, Chính phủ giao 3 bộ phụ trách an toàn vệ sinh thực phẩm là Y tế, Công thương và NN-PTNT. “Tuy nhiên, mỗi bộ lại phụ trách quản lý một nhóm hàng khác nhau”, ông Cường nói.

Đại diện Bộ Y tế dẫn ví dụ, như quản lý thực phẩm chức năng, phụ gia, nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên… thì do Bộ Y tế. Trong khi đó, Bộ Công thương quản lý các sản phẩm rượu bia, nước giải khát, sữa… Bộ NN-PTNT quản lý các sản phẩm sản xuất, chế biến từ sản phẩm nông nghiệp như thịt, thủy sản, rau củ quả, trứng…

“Đối với vụ việc Công ty TNHH hai thành viên Lối sống mới, Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản Hà Nội cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho công ty này. Sản phẩm pate do công ty này công bố”, ông Cường thông tin.

Nói thêm sau đó, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cho rằng, tuy mặt hàng này không thuộc Bộ Công thương quản lý nhưng Bộ cũng có một số chức năng liên quan.

“Chúng tôi đã yêu cầu Tổng cục Quản lý thị trường chỉ đạo Cục Quản lý thị trường các địa phương kiểm tra để không cho tiếp tục lưu hành, tránh người dân tiếp tục sử dụng, nguy cơ nguy hại. Ngoài ra, theo luật Bảo vệ người tiêu dùng thì Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng cũng đề nghị dừng lưu hành sản phẩm. Khi nhận đơn phản ánh của người tiêu dùng, cơ quan này sẽ điều tra để xác định các bên liên quan”, ông Hải nói.

Chánh Văn phòng Bộ Công an Tô Ân Xô cũng cho hay, Bộ Công an đã giao Công an TP.Hà Nội chủ trì xử lý vụ việc.