Tạm ngừng hoạt động công ty sản xuất '‘Pate Minh Chay'

Ngày 30.8, thông tin từ Cục An toàn thực phẩm ( Bộ Y tế ) cho biết, kết quả kiểm nghiệm ban đầu một số sản phẩm “ Pate Minh Chay ” các lô khác nhau do Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia và Viện Y tế công cộng TP.HCM thực hiện, đã phát hiện vi khuẩn Clostridium botulinum typ B.